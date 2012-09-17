В Японии попытались сжечь посольство России

{1-} В Токио сегодня, 17 сентября, перед зданием Посольства России в Японии, неизвестный на попытался поджечь здание дипломатической миссии.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«Утром 17 сентября частный автомобиль, остановившийся у ворот Посольства России в Японии, перекрыт въезд на территорию дипломатического представительства. Водитель на указания сотрудников японского поста охраны не реагировал. После того как полицейские вывели его из салона, автомобиль загорелся», – заявили в МИД России.
Возгорание было ликвидировано полицией и пожарными за 10 минут, а подозрительный автомобиль – эвакуирован.
Водитель автомобиля был задержан и сейчас дает показания в полиции, причины инцидента выясняются.
Российские дипломаты заверили, что ни сотрудники посольства, ни их имущество не пострадали.
Посольство на данный момент предпринимает необходимые меры для обеспечения режима безопасности.
Фото: polblog.ru
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