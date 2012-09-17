В Украине зафиксировано резкое падение производства

{1-} В Украине спад промышленного производства за август составил 4,7%.

Об этом сообщили в Госстате, передает «Интерфакс-Украина».

По данным ведомства, в январе-августе 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года спад промпроизводства составил 0,4%, в августе 2012 года против июля – 1,8%.

Наибольшее снижение объемов промпроизводства в августе 2012 года против августа 2011 года зафиксировано в производстве кокса, продуктов нефтепереработки – на 33,2% и машиностроении – на 13,7%, в частности спад объемов производства машин и оборудования составил 14,4%, электрического, электронного и оптического оборудования – 20,5%, транспортных средств и оборудования — 9,6%.

Также спад производства зафиксирован в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 12,5%, легкой промышленности – на 2,1%, обработке древесины – на 0,2%.

Основной рост производства зафиксирован в химической и нефтехимической промышленности – на 10,3%, в том числе в химическом производстве – на 12,8%.

Рост производства в добывающей промышленности составил 2,6%, в частности в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 6,8%, при этом в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, зафиксирован спад – на 2,4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды объемы промпроизводства в августе выросли на 5,1%, против июля – снизились на 3,7%, а в январе-августе 2012 года к аналогичному периоду 2011года – зафиксирован рост на 5%.

Отметим, в 2011 году промышленное производство Украины выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году. Рост производства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года – 9,5%.

Согласно Программе экономического и социального развития на 2012 год, рост производства в текущем году по пессимистическим оценкам составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу – 8,3%.

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