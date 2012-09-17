Блогеры собирают подписи за вхождение Украины в состав США

{1-} В Украине пользователи соцсетей инициировали сбор подписей за вхождение страны в США.

Об этом сообщает «Новый регион».

Активисты создали в Facebook страницу «Референдум о вступлении Украины в США» и рассчитывают собрать 3 миллиона подписей.

В случае сбора достаточного числа подписей будут составлены документы для Конгресса США с соответствующей просьбой. По мнению организаторов, вхождение Украины в состав США поддержат 90% участников соцсетей, поскольку «всем надоело жить в нищете», а на оппозицию нет надежды».

В Facebook сторонники идеи рассказали о позитивах своей инициативы.

«Что это даст? Все! Уважение, свободу, высокооплачиваемую работу, технологии, производства, финансы, социальные гарантии, образование, свободное ношение оружия, профессиональную контрактную армию и многое другое. Но на родной земле, с родными хрущами и вишневыми садочками, ставками и коропами», - уверены в Сети.

Присоединение к США блогеры «эмиграцией в светлое будущее».

По словам инициаторов, Конституция США предполагает принятие новых штатов в состав Америки, если соответствующее решение одобрит Конгресс.

Интернет-активисты предложили строго придерживаться правового поля и предупредили, чтобы все дискуссии о референдуме ни в коем случае выходили за рамки деятельности инициативной группы и проведение референдума.

Также блогеры напомнили, что 12 сентября Кабмин поручил СБУ, МВД, Минобороны, МЧС и Гостелерадио принять меры по выявлению и прекращению распространения материалов с призывами к изменению государственного строя и проведению террористических актов.

Также блогеры указывают на взаимную пользу двум странам.

«Вступление Украины в США не только станет мощнейшим драйвером экономического роста в Украине, но и потянет вверх экономические показатели США. Я уже молчу про огромный идеологический плюс для Штатов», - сообщил один из инициаторов сбора подписей.

Фото: Facebook

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