Основная версия падения самолета в Запорожье - ошибка пилота

{1-} Легкомоторный самолет «Аист», который сегодня, 17 сентября, разбился под Запорожьем, мог упасть из-за ошибки пилота.
Об этом заявил прокурор Максим Кацюба, передает «Интерфакс-Украина».
«Версий падения у следствия много. Предварительно – это ошибка пилота. До падения самолет находился на высоте 10-15 метров, после чего упал и разбился недалеко от взлетной полосы», - сообщил он.
По словам прокурора, правоохранители взяли образцы топлива и масла самолета, но «технические документы сгорели в салоне во время падения летной машины».
Как стало известно, экспериментальный самолет принадлежал одной из научно-производственных фирм Днепропетровска и не имел сертификатов.
В прокуратуре не исключили, что по факту катастрофы будет возбуждено уголовное дело.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 17 сентября под Запорожьем разбился легкий экспериментальный самолет «Аист», который проходил испытания перед сертификацией.
В аварии погибли два человека – летчик и механик, жители Запорожья и Днепропетровска.
фото: atn.ua
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