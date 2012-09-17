За сутки Apple продала весь запас iPhone 5

{1-} Компания Apple за 24 часа продала более двух миллионов смартфонов iPhone 5.
Этот показатель вдвое превысил предыдущий рекорд iPhone 4S, несмотря на ограничения продаж и обвинения в отсутствии серьезных новшеств новой модели, передает itc.ua.
Как сообщили в компании, предварительный заказ новой модели был ограниченным – один пользователь мог заказать только два смартфона.
Заявки принимались напрямую через сайт Apple, а также сайты операторов. Уже через час после начала приема заявок, сайт Apple стал предлагать покупателям срок доставки, превышающий две недели – это означает полную распродажу партии, заготовленной на первую волну продаж.
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В Apple отметили, что предварительный заказ на iPhone 5 превзошел все ожидания, и хотя основная масса покупателей получит смартфон 21 сентября, доставку части заявок придется перенести на октябрь.
Несмотря на обвинения в отсутствии весомых нововведений, продажи нового смартфона Apple стартовали намного лучше, чем iPhone 4 и 4S.
Стала известна цена iPhone 5 в Украине
В 2010 году компании за первые 24 часа удалось продать 600 тыc iPhone 4, а в 2011 iPhone 4S за это же время разошелся в количестве 1 млн экземпляров.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, презентация iPhone 5 состоялась 12 сентября, а официальный старт продаж намечен на 21 сентября.
По данным ряда украинских интернет-магазинов в нашу страну новые смартфоны прибудут 22-23 сентября. Отметим, что по данным некоторых СМИ, продавать их будут по цене в 2 – 2,5 тысячи долларов (хотя некоторые указывают стоимость в 7999 гривен - прим.ред).
Фото: infuture.ru
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