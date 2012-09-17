Кровавый триллер в харьковском суде: истец с ножом напал на ответчика

{1-} В Змиевском районном суде Харьковской области 73-летний истец во время перерыва в заседании ранил представителя ответчика, захватил автомобиль, ранил водителя, и ударил себя ножом в шею.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает «Интерфакс-Украина».

«Во время перерыва в суде у истца возник конфликт с представителем ответчика. Первый, недолго думая, ударил 39-летнего мужчину ножом в шею», - рассказали в прокуратуре.

После нападения на юриста пенсионер с ножом выбежал на улицу.

«Нападающий выбежал на улицу, увидел первую попавшуюся машину, приставил водителю нож к животу и приказал ехать, куда он скажет. Проехав несколько метров, водитель, который также получил ранение, выскочил из машины и убежал. Тогда злоумышленник нанес себе ранение ножом в шею», - заявили прокуроры.

Оказалось, что дело, из-за которого пенсионер стал истцом, возник по земельному вопросу.

Истец считал, что граница его земельного участка оформлена неправильно, поэтому площадь его земли стала меньше на три сотки.

В настоящий момент 39-летний юрист находится в тяжелом состоянии из-за потери крови. Там же находится и нападавший. Раненых оперируют харьковские врачи.

В милиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото ТСН

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