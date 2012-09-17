Тренер «Динамо» о ПСЖ: у них звездная команда

{1-} Перед матчем в Париже, где местный ПСЖ и «Динамо» начнут выступления в Лиге Чемпионов, наставник киевлян Юрий Семин оценил шансы команд.
Об этом сообщает football.ua.
«Устроит ли нас ничья? Изменения и у них, и у нас большие. У них суперзведная команда, которая оставляет самые хорошие впечатления. Поскольку играем на выезде, устроит положительный результат. А положительный результат – это когда есть очки», - отметил Семин.
Кроме того, тренер «Динамо» напомнил, что команды дважды встречались в еврокубках.
«Динамо» играло с ПСЖ в 1994 и в 2009 году. Тут, в Париже, проиграли в 94-м, а потом взяли реванш в следующей нашей встрече. Теперь нам предстоит сыграть здесь третий раз», - рассказал он.
По словам Семина, ему сложно предугадать, какой будет игра его команды после матча с «Карпатами».
«Все готовы к матчу, и Ярмоленко в том числе. Игроки начинают понимать игру, как было в поединке с «Карпатами», и это радует», - подчеркнул он.
Кроме того, Семин рассказал, что у ПСЖ намного больше информации о «Динамо», чем у киевлян о французах.
«ПСЖ о нас знает больше, поскольку мы играли в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате, а они отыграли всего три матча. Информация о них у нас есть, делаем выводы», - заверил тренер.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, накануне матча свои прогнозы на матч ПСЖ - «Динамо» сделали букмекеры.
Фото: fcdynamo.kiev.ua
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