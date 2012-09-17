Анчелотти пообещал, что в матче с "Динамо" ПСЖ покажет свою лучшую игру

{1-}Команда ПСЖ нацелена на выход из группы и приложит для этого максимум усилий. Об этом рассказал наставник ПСЖ Карло Анчелотти. По его словам, в завтрашнем матче группового турнира Лиги чемпионов с киевским Динамо, команда покажет свою лучшую игру.

"Почти все игроки готовы к матчу, и Тиаго Силва в том числе. Париж ждал этого турнира 8 лет, и мы должны радоваться, что привезли Лигу чемпионов в Париж. Все готовы и мотивированы", - сказал Карло Анчелотти, пишет Football.ua.



"Никакого особого давления мы не испытываем. Перед нами поставлена конкретная цель выйти из группы, и впереди есть шесть матчей, чтобы пройти дальше. Думаю, команда выложится на 200% для этого".



"Что касается кадровой ситуации, то у Мамаду Сахо небольшая травма, которую он получил в игре с Тулузой. Есть риск рецидива, потому завтра он не выйдет. Ван дер Виль также не сыграет, хотя тренировался сегодня, и будет тренироваться завтра. Возможно, он сыграет против Бастии. После игры с Тулузой я сказал, что, может быть, изменю состав. Главное изменение - это выход Тиаго Силвы. На старте сезона нет особой нужды в ротации. Все достаточно свежи. Я не буду давать никому отдыха, даже сборникам. Четырех дней отдыха на старте сезона должно быть достаточно всем".



"Я надеюсь, что ПСЖ пройдет дальше. У нас опытные игроки и тренер. Пока сложно сказать, на что способна команда в Лиге чемпионов, мнение должно складываться от матча к матчу. Многое, конечно, зависит от первого матча. Динамо Киев - опытный и сложный соперник, с ним будет нелегко".



"Сегодня нельзя сказать, что ПСЖ - фаворит Лиги чемпионов. У нас огромное желание выиграть, но пока главная цель - просто выигрывать матчи и выйти из группы. Первая игра - очень важна. Мы будем играть против команды с богатым опытом в этом турнире, а это очень важно. Посмотрим, что произойдет завтра, мы постараемся показать лучшую свою игру. Нужно двигаться шаг за шагом. У нас тяжелая группа с сильными командами, потому никто сейчас не может ничего сказать наверняка".

Ранее тренер киевлян Юрий Семин заявил, что ПСЖ - звездная команда.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, накануне матча свои прогнозы на матч ПСЖ - «Динамо» сделали букмекеры.

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