Семья продюсера скандального фильма "Невинность мусульман" покинула свой дом

{1-}Семья Накулы Бассерли Накулы, одного из создателей скандального фильма "Невинность мусульман", спровоцировавшего беспорядки в целом ряде мусульманских стран, сегодня ночью покинула свой дом в Калифорнии.
По данным СМИ, родственники Накулы покинули свой дом в округе Серитос на юге Калифорнии, который уже несколько дней осаждают журналисты, пишет РИА Новости.
По одной из версий, режиссером фильма является Сэм Бейсиль, однако личность этого человека не установлена. Журналисты предполагают, что под этим псевдонимом мог выступить Накула.
В некоторых странах демонстрации сопровождались нападениями на американские посольства и столкновениями с охраняющими их сотрудниками правопорядка. В ливийском Бенгазе в результате атаки на консульство США погибли четыре человека, в том числе посол США Кристофер Стивенс.
Фото: кадр фильма «Невинность ислама»
Новости по теме:
Один из авторов фильма "Невинность ислама" сбежал после допроса
Автором фильма «Невинность ислама» оказался режиссер порно
США эвакуируют посольства в Тунисе и Судане
В Тунисе при штурме посольства США погибли трое протестующих