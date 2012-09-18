Семья продюсера скандального фильма "Невинность мусульман" покинула свой дом

В субботу, 15 сентября, он был вызван на допрос в связи с нарушением испытательного срока после судимости после мошенничества. После допроса папарацци удалось снять момент, как Накулу сопровождают полицейские, однако мужчине удалось почти полностью скрыть лицо.

Съемочная группа "Невинности мусульман" ранее заявила, что продюсеры киноленты использовали их, не сообщив о своих истинных намерениях. Звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы над фильмом и не совпадает с изначальным сценарием. При этом, когда в фильме звучит имя пророка Мухаммеда, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку. ранее заявила, что продюсеры киноленты использовали их, не сообщив о своих истинных намерениях. Звуковая дорожка была наложена уже после окончания работы над фильмом и не совпадает с изначальным сценарием. При этом, когда в фильме звучит имя, актеры либо не видны в кадре, либо их артикуляция не соответствует звуку.

Накула не отрицает, что оказывал логистическую и организационную поддержку создателям фильма, но утверждает при этом, что не выступал в качестве режиссера, хотя лично с ним знаком.



По одной из версий, режиссером фильма является Сэм Бейсиль, однако личность этого человека не установлена. Журналисты предполагают, что под этим псевдонимом мог выступить Накула.

По версии портала Gawker, автором фильма Невинность мусульман оказался 65-летний режиссер эротических фильмов Алан Робертс.

скандальный пастор Терри Джонс, известный сожжением экземпляров Корана. Также известно, что одним из создателей фильма выступил, известный сожжением экземпляров Корана.

Фильм "Невинность мусульман" был снят в США и увидел свет к годовщине терактов 11 сентября. Несмотря на то, что лента не предназначалась для широкого проката, она вызвала массовые акции протеста во многих странах мира, жители которых сочли ее оскорбительной. был снят в США и увидел свет к годовщине терактов 11 сентября. Несмотря на то, что лента не предназначалась для широкого проката, она вызвала массовые акции протеста во многих странах мира, жители которых сочли ее оскорбительной.

В некоторых странах демонстрации сопровождались нападениями на американские посольства и столкновениями с охраняющими их сотрудниками правопорядка. В ливийском Бенгазе в результате атаки на консульство США погибли четыре человека, в том числе посол США Кристофер Стивенс.

Фото: кадр фильма «Невинность ислама»

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