Перед тренировкой Динамо полиция задерживала фанатов ПСЖ

{1-}В понедельник, 17 сентября, перед приездом футболистов киевского Динамо на тренировку на стадион Парк де Пренс в преддверии матча первого тура группового турнира Лиги чемпионов фанаты ПСЖ устроили акцию перед входом на арену, сообщает Чемпионат.com.

10-15 человек зажгли файеры и взрывпакеты, из-за чего к стадиону вызвали два микроавтобуса с полицией.

"Все фанаты были в масках, которые закрывали их лица, и их акция, возможно, и не была связана с футболом. Они скорее всего хотели привлечь внимание общественности к национальным вопросам, связанными на религиозной почве", — рассказал один из болельщиков-эмигрантов, ставший свидетелем этой акции.

Напомним, что киевское Динамо проведет первый матч Лиги Чемпионов в Париже во вторник, 18 сентября.

Как сообщал «Главред» ранее, накануне матча свои прогнозы на матч ПСЖ - «Динамо» сделали букмекеры.

фото: sport-xl.net

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