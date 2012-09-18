"Донбасс" снова проиграл в Континентальной хоккейной лиге, видеообзор

18 сентября 2012, 07:07

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Донецкий "Донбасс" во втором домашнем матче в Континентальной хоккейной лиге 17 сентября потерпел поражение по буллитам от новокузнецкого "Металлурга".

Это четвертое подряд поражение дончан в чемпионате и второе подряд в серии буллитов, сообщает ТСН.

Матч начался неудачно для хозяев – на 49-й секунде Лазарев пробил Эрсберга. В ответ донбассовцы создали немало голевых моментов, но сравняли счет лишь на 15-й минуте, когда мощный дальний бросок Бартулиса достиг цели. Однако во втором периоде гости дважды огорчили дончан. Сперва отличился Выглазов, а затем Рэнди Робитайл.

Вацлав Недорост за три минуты до сирены одну шайбу отыграл, а сравняли счет дончане на 53-й минуте. Хорошее индивидуальное мастерство продемонстрировал Туппурайнен.

Хозяева могли вырвать победу в основное время, но не реализовали несколько моментов у ворот Лазушина. В оветрайме донетчане также были ближе к победе, но не реализовали свои моменты.

Дело дошло до серии буллитов, в которой все решил последний бросок. Канадец Рэнди Робитайл мастерски переиграл Эрсберга и принес "Металлургу" два очка. Дончане получили одно.

В турнирной таблице Западной конференции дончане занимают 13-е место, а в общей таблице КХЛ разместились на 22-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Донецк. Арена "Дружба". 3653 зрителей

ДОНБАСС Донецк - МЕТАЛЛУРГ Новокузнецк - 3:4 Б(1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Донбасс: Эрсберг. Пуйстола-Подхрадски, Туппурайнен-Виртанен-Киискинен. Обшут-Уилсон, Кашпар-Недорост-Дадонов. Бартулис-Пиларж, Кочетков-Белухин-Петтерссон. Сильницкий-Терещенко, Соловьев-Варламов-Матоушек

Металлург: Лазушин. Метлюк-Мегалинский, Кагарлицкий-Робитайл-Бумагин. Романов-Куклев, Митряков-Мерескин-Лазарев. Арзамасцев-Сопел, Слепышев-Черных-Жафяров. Логинов-Гришин, Ефимов-Исламов-Выглазов

0:1. Лазарев - 00:49

1:1. Бартулис (Белухин) - 14:12

1:2. Выглазов (Логинов, Исламов) - 26:27

1:3. Робитайл (Бумагин, Куклев) - 31:32

2:3. Недорост (Уилсон) - 36:58

3:3. Туппурайнен - 52:22

Серия буллитов: Кашпар - вратарь, Слепышев - мимо ворот, Подхрадски - вратарь, Ефимов - мимо ворот, Уилсон - вратарь, Робитайл - гол.

фото: ЖЖ Артемия Лебедева

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