Очереди в БТИ исчезнут навсегда

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С Нового года украинцы будут регистрировать недвижимость в одном кабинете и за считанные минуты. Вместо очередей и давки в коридорах БТИ, людей отправят к нотариусам.

Необходимая законодательная база для этого начнет действовать уже с 1 января. По прогнозам, благодаря нововведению время оформления документов сократится вдвое, а коррупция в БТИ навсегда уйдет в прошлое, сообщает ТСН.

Вся процедура оформления недвижимости будет проходить в одном кабинете и за 15 минут. - такие перспективы рисует новый законопроект. Вместо БТИ удостоверять право собственности людей будут нотариусы, которым откроют доступ к Единому государственному реестру. Оттуда они и будут принимать информацию.

Нотариус должен удостоверить договор, зарегистрировать его в реестре прав собственности и выдать человеку выписку о регистрации – все то, что сейчас человек делает, обращаясь к БТИ.

Процедуру сократят до пяти суток. Кроме того, оформить документы позволят в любом городе, независимо от того, где расположена недвижимость.

Нотариусам такое предложение только на руку – это дополнительный заработок. Эксперты даже не исключают, что цены на их услуги сразу вырастут.

В то же время, работники БТИ вообще могут остаться без работы. Здесь даже поговаривают о волне сокращений. Инвентаризацию имущества планируют передать в частные руки. Лицензии на оформление технических паспортов будет выдавать Министерство строительства.

Как ранее писал Главред, по данным экспертов, услуги нотариусов в связи с нововведением подорожают: минимальный объем страхования их ответственности увеличен почти в 7 раз, до 1000 минимальных зарплат (около 1,1 млн грн). Страхование ответственности становится обязательным, и затраты на него, вероятно, лягут на плечи клиентов. Но даже если проведение сделки и регистрация будут дороже, это все равно решит для людей кучу проблем: не придется отпрашиваться с работы по три раза, тратить нервы в очередях.

фото: litsa.com.ua

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