Скандал в Киеве: археологов не пустили на раскопки Почтовой площади

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Из-за реконструкции столичной Почтовой площади назревает очередной скандал — в заповедную зону не пустили археологов.

Ученые в недоумении: как на площади могли начать работы, не пустив до того их на раскопки. Рабочие признаются, что находят старинные фундаменты и доски, сообщает Сегодня.

«Судя по бурению, они (археологические находки. – Ред.) находятся на глубине 18—20 метров. Когда приступим к тоннелям — там может еще что-то быть», — говорят строители.

Археологи возмущены: «Площадь входит в заповедник «Древний Киев», по закону любая стройка в таких местах предполагает обследования археологов. Но пока власти только твердо обещают, что нас туда запустят, — говорит директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак. — Когда строили «Макдональдс», мы провели раскопки и нашли много интересных вещей. Там, где сейчас строят, ничего не исследовалось. Я предполагаю, что там могут быть остатки старых причалов, инфраструктуры гавани, мостов X века, поскольку это старейшая береговая линия».

Власти обещают все исправить.

«Сегодня мы составили акт, чтобы в течение 3 дней обеспечить проведение работ археологами», — сказал нам глава ГУ охраны культурного наследия Яков Дегтярь.

Как ранее писал Главред, на Почтовой площади в Киеве еще больше ограничили движение, убрав несколько поворотов. Строители рассказали, что под площадью будет паркинг, а на Днепре фонтан.

На ближайшие полгода Набережное шоссе стало транзитным и исключает любые повороты на Подол и в центр.

Водителям рекомендуют следующие маршруты объезда: Если вы двигаетесь с Харьковского, Березняков, Дарницы через Южный, Дарницкий и мост Патона в центр и на Подол , то лучше ехать через новые развязки в районе бульвара Дружбы народов и Днепровского спуска.

С Левобережной, Лесного, Русановки, Никольской Слободки надо ехать через мост Метро и новую развязку у метро «Днепр» в направлении Днепровского спуска.

С Троещины — через Московский мост, новый Гаванский мост на Набережную-Крещатицкую с правым поворотом на Борисоглебскую, далее на Сагайдачного или по Московскому проспекту и ул. Телиги.

С Оболони — через Набережно-Рыбальскую, Электриков, Набережно-Луговую, Константиновскую или Верхний и Нижний валы, или по Московскому проспекту, Новоконстантиновской и Телиги.

фото: dmitry-rider.ya.ru. news.liga.net

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