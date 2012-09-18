Врачи рассказали о новом гриппе, которым будут массово болеть украинцы

{1-} На Украину надвигается совершенно новый штамм гриппа, к которому у нас пока еще нет иммунитета, — грипп типа В «Висконсин», сообщает «Сегодня».

Кроме того, этой зимой здоровье украинцев будут испытывать на прочность еще два штамма гриппа - знакомые нам калифорнийский и «Виктория» (так называемый «свиной грипп»), которыми мы уже успели переболеть в минувшие годы.

«Висконсин» по симптомам не отличается от других типов — высокая температура, боль в горле и в мышцах, головная боль и др. Но так как к нему нет иммунитета, то вероятность его подхватить возрастает.

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Эпидемиологии прогнозируют, что грипп может нагрянуть в декабре. «Предполагаем, что первым проявится «Виктория», а за ним в феврале появится новый штамм», —рассказала завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко.

«Хотя не исключено, что пик эпидемии может выпасть на март. Такое уже было. Ожидаем, что меньше всего люди будут болеть калифорнийским вирусом — у украинцев уже успел выработаться иммунитет против него, но он самый опасный среди этой тройки и переносится тяжелее», - подчеркнула врач.

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«Как себя поведет грипп, станет ясно только в начале зимы. Однако украинцы сами создают вирусу благоприятную обстановку. У нас очень мало людей прививается — всего 0,5% населения. Для сравнения, в Канаде 30%, — говорит Мироненко. — Наши люди предпочитают отлежаться дома, а не идти в больницу. А когда обращаются за помощью к медикам, то нередко бывает поздно — уже сложно избежать тяжелых последствий».

Ранее «Главред» сообщал, что Минздрав рекомендует уже сейчас проводить прививки, особенно тем гражданам, которые относятся к группам риска во избежание осложнений и возможных летальных случаев. К группе риска относятся: ВИЧ-инфицированные лица, болеющие сахарным диабетом, лейкемией, имеющие хронические заболевания печени, астму, поражения почек, заболевания легких, сердечно-сосудистой системы.

фото: tsn.ua

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