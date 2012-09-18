Крымчане будут ходить в лес с кошельком: вход до 600 гривен

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Правительство Крыма подготовило постановление, по которому сам поход и за все собранные в лесах полуострова дары природы придется платить. Проект постановления депутаты Автономии рассмотрят 19 сентября.

Таким образом, власти АРК пытаются заработать на развитие лесного фонда Крыма и уберечь его от нерационального использования, сообщает Сегодня.

По словам председателя республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству Игоря Кацая, новшество не коснется тех, кто приходит в лес, чтобы собрать трав, грибов и ягод для своей семьи.

«Это сделано для структур, зарабатывающих на лесных ресурсах и организаторов туристических походов. Ну как же с бабушки, у которой нет других средств к существованию, кроме как продажа сушеных грибов и ягод, брать деньги?»

Среди недовольных — туроператоры. «По-моему, это глупость. Не понимаю, почему мы должны платить государству за то, что и без того принадлежит людям, — возмущается сотрудник одного из местных турагентств Елена Тарасова. — Хотя это и не повод уходить из бизнеса».

А лесники довольны. «Это правильное решение, — считает сотрудник Ленинского лесного хозяйства Александр. — Всех этих экскурсантов можно дисциплинировать таким вот сбором средств. Ведь они приходят в лес, сорят там, оставляют незатушенными костры. Может, ответственнее будут относиться. Да и ставки не так велики, чтобы кто-то отказывался и уходил из бизнеса. Например, мы и сейчас берем деньги за выпас скота — по 12 грн в месяц за голову, если пасут больше трех коров. А вот за сбор ягод и грибов брать деньги — это уж слишком».

Как ранее писал Главред, из-за аномальной жары летом этого года Кабмин Украины временно полностью запретил походы населения в лесные массивы, лесопосадки и другие подобные объекты.

фото: cit.ua,, Сегодня.

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