В Одессе выгорели 10 квартир жилого дома, опубликованы фото и видео

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В трехэтажном жилом доме по ул. адмирала Лазарева в Одессе в 13:50 17 сентября возник пожар в квартире на третьем этаже, который перекинулся на другие квартиры и крышу.
По данным МЧС, при гашении пожара были спасены 10 человек. Огнем повреждены десять квартир и кровля здания, площадь пожара составляла около 500 кв. м. Пожару присвоен второй класс опасности. В 16.55 пожарно-спасательными подразделениями МЧС пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. 42 жителя дома временно отселены к родственникам.
По словам спасателей, троих человек с третьего этажа пришлось эвакуировать с помощью специальной лестницы. Двое из них (мужчина и женщина) госпитализированы с сердечными приступами.
Как ранее писал Главред, 4 сентября, в 16-этажном жилом доме на улице Котельникова, 26 в Киеве возник пожар. Во время тушения пожарные спасли 79-летнего мужчину, который получил ожоги лица и рук 1 и 2 степеней. Спасатели передали пострадавшего медикам. Мужчину госпитализировали в ожоговый центр больницы.
фото: dumskaya.net
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