Матч ПСЖ – «Динамо»: встреча старых знакомых

18 сентября 2012, 11:08

{1-} Во вторник, 18 сентября в  21.45 киевское «Динамо» начнет 15-ю по счету кампанию в групповом этапе Лиги Чемпионов. Первым соперником команды Юрия Семина станет старый знакомый ПСЖ, который возвращается в главный европейский клубный турнир спустя восемь лет.

В сегодняшнем матче из-за травм точно не сыграют основной центральный защитник Мамаду Сако и правый бэк францезов Грегори ван дер Виль. Впрочем, у главного тренера ПСЖ Карло Анчелотти есть более чем достойная замена - парижские болельщики с нетерпение ожидают дебюта бывшего лидера обороны Милана Тиаго Сильвы, сообщает UA-Футбол.

В чемпионате Франции ПСЖ, несмотря на потраченные баснословные деньги, стартовал не лучшим образом – из пять матчей победил лишь в двух, три завершив в ничью. В последнем туре парижане уверенно победили «Тулузу», при этом Златан Ибрагимович забил свой пятый гол с момента начала французского этапа карьеры.

Чтобы завершить часть о парижанах, издание процитировало статью Михаила Дудкова, заменив только Сахо на Тиаго Сильву: «Игровая схема парижан будет во многом продиктована наличием или отсутствием в стартовом протоколе Эзекиеля Лавецци. Если Анчелотти решит сделать ставку на аргентинца, тогда, наверняка, состав ПСЖ будет выглядеть следующим образом: Сиригу - Максвелл, Сильва, Алекс, Жалле - Верратти, Пасторе (Шантом), Матюиди – Лавецци, Ибрагимович, Менез. Если же Лавецци ввиду своего удаления и трехнедельного отсутствия игровой практики останется на скамейке запасных, то ПСЖ будет действовать по системе 4-3-1-2 в приблизительно таком составе: Сиригу - Максвелл, Сахо, Алекс, Жалле - Верратти, Матюиди, Мотта – Пасторе - Ибрагимович, Менез. Не исключено и то, что по ходу встречи Анчелотти может задействовать обе игровые схемы в разной очередности».

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В пятницу, 14 сентября, когда киевляне победили «Карпаты», игру пропускали Ярмоленко и Гармаш, первый по причине недомогания, второй из-за дисквалификации. В игре против ПСЖ оба ожидаются в стартовом составе. В Париж не поехали Артем Милевский, перенесший простуду, и Марко Рубен, только-только залечивший травму.

В центре защиты ожидается выход Тараса Михалика и Евгения Хачериди. Последний готовится к очередному противостоянию со Златаном Ибрагимовичем. Напомним, что судьба сводила Евгения с грозным шведом уже дважды - в 2009 Златан в составе «Барселоны» не смог поразить ворота «Динамо», хотя каталонцы и победили со счетом 2:0, а уже в июне этого года Хачериди и Ибрагимович встречались на Евро, тогда форвард гол забил, но Швеция проиграла.

Справа выйдет один из героев прошедшего тура УПЛ Данило Силва, а слева Тайе Тайво, для которого ПСЖ более чем знакомая команда. Выступая за Марсель, нигериец 11 раз играл против Парижан и пока имеет позитивную статистику (5 побед, три поражения и три ничьи).

В последнее время Семин перестал доверять Огнену Вукоевичу. Однако, чтобы сдержать Пасторе, ведущего игру в атаке ПСЖ, тренер «Динамо» может прибегнуть к услугам хорвата. С другой стороны, Юрий Павлович может попытаться отвоевать центр поля с помощью Велозу и Гармаша, отрядив им в помощь Кранчара. Прорывы на флангах должны обеспечить Гусев и Ярмоленко, в нападении остается Идейе, у которого пока нет конкурентов в составе «Динамо».

История противостояния киевлян с ПСЖ насчитывает четыре матча. В сезоне 1994/95 «Динамо» в групповом этапе Лиги Чемпионов дважды проиграла парижанам – 1:2 и 0:1. В триумфальном для украинского футбола 2009-м году команда Семина в четвертьфинале Кубка УЕФА сначала свела матч в Париже к нулевой ничьей, а затем разгромила соперника в Киеве со счетом 3:0.

18 сентября 2012 года. 21:45. Париж. Парк де Пренс

Лига Чемпионов. Группа А. Первый тур

ПСЖ - «Динамо» (Киев)

Телетрансляция – канал «2+2»

Главный арбитр: Бьорн Кейперс (Нидерланды)

Помощники: Сандер ван Рукель, Эрвин Зейнстра (оба Нидерланды)

Четвертый арбитр: Берри Симонс (Нидерланды)

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Сиригу - Жалле, Алекс, Тияго Сильва, Максвелл - Матюйди, Верратти, Тьяго Мотта, Пасторе - Менез, Ибрагимович

«Динамо»: Коваль - Данило Силва, Михалик, Хачериди, Тайво - Велозу, Гармаш, Кранчар, Гусев, Ярмоленко – Идейе.

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