Фанам «Динамо» запретили приносить украинские флаги на матч в Париже

{1-} Во вторник, 18 сентября, в 21.45 киевское «Динамо» на стадионе «Парк де Пренс» встречается с ПСЖ. Матч группового этапа Лиги Чемпионов пройдет без украинских флагов. Фанам «Динамо» запретили приносить сине-желтые флаги, сообщает «Чемпионат».

Также от местного поклонника «Динамо» удалось узнать, что приезд в Париж динамовцев вызвал большой ажиотаж среди эмигрантов и билеты в гостевой сектор по € 35 разошлись очень быстро и всем желающим их даже не хватило.

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«Нам объяснили, что поскольку у «Динамо» интернациональная команда, флаги Украины на стадион проносить нельзя, — рассказал Михаил, уже несколько лет живущий в Париже. – Наши доводы работники стадиона слушать отказались, но хорошо, что хоть разрешили пронести один баннер, на котором будет написано "Слава Украiнi"».

Ранее «Главред» сообщал, что история противостояния киевлян с ПСЖ насчитывает четыре матча. В сезоне 1994/95 «Динамо» в групповом этапе Лиги Чемпионов дважды проиграла парижанам – 1:2 и 0:1. В триумфальном для украинского футбола 2009-м году команда Семина в четвертьфинале Кубка УЕФА сначала свела матч в Париже к нулевой ничьей, а затем разгромила соперника в Киеве со счетом 3:0.

фото: shtuchki.org.ua

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