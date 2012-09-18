ДТП на Тернопольщине: из-за таксиста погибли два человека

{1-} В ночь на вторник, 18 сентября, в Збараже Тернопольской области произошло ДТП. Это случилось из-за того, что водитель такси ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался.

Авария произошла в 3.25 на ул. Грушевского, 29, сообщает пресс-служба МЧС.

В результате ДТП погибли водитель 1985 г.р. - житель села Добрыводы Збаражского района - и пассажир 1977 г.р. - житель Збаража.

На место происшествия выезжали спасатели дежурного караула государственной пожарно-спасательной части № 4 ТУ МЧС в Тернопольской области. Они деблокировали двери транспортного средства и изъяли из искореженного авто тела погибших. По факту ДТП проверку проводит УМВД в Тернопольской области.

Ранее «Главред» сообщал, что 15 сентября в соседней Хмельницкой области в результате автокатастрофы туристического автобуса на автодороге Житомир–Черновцы, погибли двое и пострадали 17 человек.

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