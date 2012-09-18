Завтра в Украине сухо и прохладно

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На большей части территории Украины 19 сентября сохранится сухая и умеренно теплая погода, без осадков.

Только в западных областях днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с., сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью +8…+13°, на побережье морей +15…+18°; днем +19…+24°, в южной части и на Закарпатье местами +25…+27°; в Карпатах ночью +5…+10°, днем +10…+15°.

В Киеве – без осадков. Температура ночью +10…+12°, днем +20…+22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 сентября самая высокая температура была +28,8 в 1913 г., самая низкая 0,4 в 1894 г.

20 сентября в западных областях сильные дожди, местами грозы, порывы ветра 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8…+13°, на юге +11…+16°, днем в западных областях +11…+16°, на остальной территории +19…+24°, на юге до +27°.

В Киеве 20 сентября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10…+12°, днем +20…+22°.

В 9 часов 18 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 19…+23°, в Днепре возле Киева +19°.

Как ранее писал Главред, по прогнозам синоптиков в бижайшие дни в Украине пройдут дожди, но после 26 сентября начнется настоящее бабье лето.

фото: 0-e-v-a-0.livejournal.com/Евгения Аникеенко

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