Из-за скандального фильма о мусульманах в России могут запретить YouTube

В России могут закрыть доступ к видеоресурсу YouTube, если компания не согласится добровольно заблокировать фильм, из-за которого устроили расправу над американцами в странах Ближнего Востока. Суд должен принять решение, является ли скандальный фильм «Невинность мусульман» экстремистским видео или нет.

В понедельник доступ к принадлежащему Google видеохостингу заблокировали в Пакистане, сегодня аналогичное решение приняло правительство Бангладеш, сообщает «Интерфакс».

«Шутки-шутками, а из-за этого ролика 3-5 ноября на территории России может быть полностью заблокирован весь YouTube», - подтвердил опасения российских интернет-пользователей министр связи Николай Никифоров в своем Twitter.

С 1 ноября в России будет действовать закон о «черных списках» веб-сайтов: в рамках этого закона операторы связи обязаны заблокировать доступ к запрещенным материалам. Значит, если суд признает «Невинность мусульман» экстремистским материалом, то либо YouTube блокирует ролик, либо российские власти блокируют весь YouTube.

Войну фильму «Невинность мусульман» объявили Генпрокуратура, Роскомнадзор и сенатор Руслан Гаттаров. Член Совета Федерации буквально вчера обратился в главное надзорное ведомство страны с просьбой проверить оскорбительный для мусульман фильм на экстремизм. В Генпрокуратуре ответили сверхоперативно - Гаттаров в интервью телеканалу «Дождь» рассказал, что в тот же день ведомство составило исковое заявление в суд, который и будет принимать решение об ограничении доступа к ролику.

Ранее «Главред» сообщал, что генпрокуратура России признала экстремистским фильм «Невинность мусульман», снятый в США к очередной годовщине терактов 11 сентября. Прокуратура направила соответствующее заявление в суд с целью запрета фильма на территории России.

Новости по теме:

В России фильм «Невинность мусульман» признан экстремистским

Один из авторов фильма «Невинность ислама» сбежал после допроса

Автором фильма «Невинность ислама» оказался режиссер порно

В Ливии при обстреле консульства США погиб американский посол