Интернет порвало видео бесстрашной собаки-"пофигистки" из Львова

В Сети появилось очередное смешное видео с участием животных. Бездомный львовский пёс продемонстрировал удивительное хладнокровие перед лицом смертельной угрозы. Пока его свора расположилась отдыхать на обочине дороги, но сам он прилёг прямо на трамвайных путях.

Животное не обращало никакого внимания на пролетающие мимо машины, сообщает «Первый канал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пародия на Путина: в России на дельтаплане покатали гуся, курицу и индюка (ВИДЕО)

Подошёл трамвай, который объехать собаку при всём желании не мог. Освободить рельсы сперва попыталась прохожая. Зверь даже не двинулся с места. Затем за дело взялся водитель трамвая. Ему далеко не сразу удалось убедить зверя подняться.

Но даже после этого пёс ещё какое-то время неторопливо и невозмутимо шествовал по путям и, наконец, нехотя уступил дорогу.

Видео с бесстрашным псом собрало уже около 200 тысяч просмотров.

Ранее «Главред» сообщал, что интернет порвало видео, как простой кот может выступать в роли гироскопа и удерживать голову в неизменном положении, независимо от изменения положения его тела.

видео: youtube.com

Новости по теме:

Интернет порвало видео кота-гироскопа

Опубликовано фото и видео скотского быдла из Ровно

Интернет порвало фото полуголой блондинки в харьковском метро