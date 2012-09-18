Из-за ЧП на «Октябрьском руднике» эвакуировали почти 300 шахтеров

18 сентября 2012, 14:55

{1-}  Во вторник, 18 сентября, еще на одной украинской шахте произошло ЧП – на «Октябрьском руднике» ГП «Донецкая угольная энергетическая компания» остановился вентилятор главного проветривания. Пришлось выводить на поверхность 285 горняков.

Об этом рассказал главный техинспектор труда Укруглепрофсоюза при Донецком объединенном теркоме Виктор Благовещенский, сообщает пресс-служба ПРУП.

ЧП произошло в  10.35. - при плановом переходе с вентилятора главного проветривания ВЦД-40 на резервный по непонятным пока причинам выбило высокое напряжение. В результате не удалось запустить в работу ни резервный вентилятор, ни вентилятор главного проветривания. На шахте был введен план ликвидации аварии.

Все 285 горняков, находившихся в шахте на момент аварии, были оперативно выведены на свежую струю воздуха, а в 12.15. клеть с последними шахтерами уже поднялась на-гора. При чрезвычайной ситуации никто не пострадал.

 Сейчас специалисты шахты выясняют причину сбоя работы оборудования. После запуска вентилятора главного проветривания и проведения всех необходимых мер по разгазированию горных выработок работа шахты будет восстановлена.

Ранее «Главред» сообщал, что 2006-м году на «Октябрьском руднике» была проведена экстренная эвакуация 82 горняков в связи с остановкой вентилятора главного проветривания (ВГП).

фото: shahta.zavokzalom.net

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