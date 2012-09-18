В Киеве должников будут выселять из квартир вместе с детьми

{1-} Окружной административный суд Киева принял решение по иску кредитного союза «Добросвит», которым постановил, что кредиторы имеют право без разрешения опекунских советов взыскивать недвижимость по просроченной ипотеке, даже если в ней прописаны и проживают малолетние дети (до 18 лет).

Решение было принято еще в конце лета, однако известно о нем стало лишь теперь, сообщает Ukranews со ссылкой на «Деловую столицу».

Суд, среди прочего, руководствовался приказом Минюста от 2 апреля «Об утверждении Инструкции по организации принудительного исполнения решений», который также разрешил не интересоваться мнением опекунского совета при изъятии квартир.

В свою очередь юристы настаивают, что оба эти решения являются незаконными.

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«Сначала Министерство юстиции, а потом и суд не обратили внимания, что нарушают ст. 12 Закона «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей», где четко указано, что государство охраняет и защищает права и интересы детей при совершении сделок относительно недвижимого имущества. Недопустимо уменьшение или ограничение прав и охраняемых законом интересов детей при совершении любых сделок относительно жилых помещений», – заявил старший партнер адвокатской компании «Кравец, Новак и Партнеры» Ростислав Кравец.

В свою очередь замдиректора юрфирмы «Можаев и партнеры» Андрей Чернышенко отметил, что ребенок по закону не должен расплачиваться за долги своих родителей.

«По обязательствам и долгам должен отвечать именно должник. И если малолетний ребенок не просто прописан, а является владельцем заложенной недвижимости, то государственный исполнитель, как госслужащий, при взыскании должен руководствоваться Конституцией, Законом «О государственной службе», Конвенцией по правам детей, нормами Гражданского кодекса, Законом «Об исполнительном производстве», а не только инструкцией Минюста – подзаконным актом. И взыскивать нужно имущество должника, а не несовершеннолетнего ребенка», – заявил он.

В то же время, по данным издания, банкиры намерены активно пользоваться новой возможностью и обходиться при изъятии квартир без решений опекунских советов.

фото: moneyball.info

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