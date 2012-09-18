Суркис рассказал о мотивации «Динамо» на матч с ПСЖ

{1-} Мотивация игроков «Динамо» перед стартом в Лиге Чемпионов просто огромная.

Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис, передает football.ua.

«Этим летом мы хорошо поработали на трансферном рынке, у нас подобрался опытный коллектив – на молодость жаловаться точно не будем. Так же мечтают отдать этот долг и футболисты, поверьте, мотивация в нашем лагере огромна», - заявил он.

Также президент клуба пояснил, почему «Динамо» не очень убедительно начало сезон.

«Никто из них (новичков команды – прим.ред.) не проходил предсезонные сборы. Мы имели двухнедельный перерыв на матчи сборных, и этот небольшой промежуток времени принес очевидную пользу. Например, Рафаэль против «Карпат» впервые отыграл матч от первой до последней минуты, продолжает прогрессировать и Нико Кранчар», - отметил Суркис.

Также президент клуба заявил, что поддерживает решения главного тренера – Юрия Семина, несмотря на его оборонительную тактику.

«Результат был! Вы прекрасно понимаете, что мне очень хочется видеть в каждом матче яркий и одновременно результативный футбол, однако иногда для достижения результата приходится чем-то пренебрегать. Выбор тактики на любой поединок – преференция главного тренера», - заверил он.

Фото: ukrfootball.in.ua

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