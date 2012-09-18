Звезда ПСЖ рассказал об ожиданиях на матч с «Динамо»

18 сентября 2012, 17:00

{1-} Один из звездных новичков ПСЖ – итальянский полузащитник Тиаго Мотта – рассказал об особой ауре матчей Лиги Чемпионов и о соперниках по группе, среди которых - и киевское «Динамо».

Об этом сообщает football.ua.

«В первую очередь, атмосфера во время подобных встреч совершенно другая. На футбольном поле играют те же 11 игроков против 11 соперников, однако они обладают серьезным опытом, из-за чего им сложно противостоять. По-другому ведется и предматчевая подготовка. Болельщики ждут от тебя большего, команда настраивается на победу. Ну и гимн турнира. Это необычные ощущения», - заявил итальянец.

Также он заверил, что перед матчем появляются «особые ощущения» во время гимна турнира.

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«В мире множество игроков, которые никогда не участвовали в этом турнире», - отметил Мотта.

Также он выразил уверенность, что перед матчем важно настроиться на игру, и при этом не «перегореть».

Кроме того, итальянец уверен, что в матчах подобного уровня важно справиться с волнением в первые пять-десять минут, поскольку «на этом этапе случиться может все, что угодно, однако затем все идет в правильном русле».

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Мотта с большим уважением высказался о соперниках в группе (кроме ПСЖ и «Динамо», в группу А вошли также «Порту» и «Динамо» Загреб – прим.ред.), заверив, что не считает группу слабой.

«Не единожды случалось, что команды, мнившие себя фаворитами, оказывались в итоге в Лиге Европы. Лично у меня подобного с «Барселоной» и «Интером» не случалось, но нам нужно быть очень осторожными. Есть команды, которые мы можем проходить, но так назвать дуэт, который пройдет дальше, я не могу», - заверил итальянец.

В то же время звездный полузащитник отметил, что его команда пока не знает своего уровня и потенциала. Более того, определить эти показатели ПСЖ не сможет до тех пор, «пока мы не сойдемся лицом к лицу с командами, которые регулярно играют в Лиге чемпионов».

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Напомним, сегодня, 18 сентября, стартует групповой этап Лиги Чемпионов.

В группе А сыграют ПСЖ и «Динамо» Киев, матч начнется в 21:45, прямая трансляция в Украине – телеканал «2+2» .

В Загребе сыграют наши соперники по группе – местное «Динамо» и «Порту».

Другие матчи тура:

Группа В:

«Монпелье» - «Арсенал»

«Олимпиакос» - «Шальке»

Группа С:

«Малага» - «Зенит»

«Милан» - «Андерлехт»

Группа D:

«Боруссия» Д – «Аякс»

«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»

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