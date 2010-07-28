В Запорожье взорвали храм

В храме Украинской православной церкви на Малом рынке в Запорожье сегодня произошел взрыв. Об этом рассказал один из служителей взорванного храма, информирует Репортер Запорожья. «Возле двери в храм лежал сверток, на него никто не обращал внимания - он и взорвался. Взрывной волной снесло пол церкви внутри. Снаружи видны только разбитые стекла. При взрыве пострадала матушка. Ее с сильными ожогами и рваными ранами скорая увезла в пятую горбольницу», - рассказал служитель храма. К месту происшествия сбежалось много людей. Некоторые из них говорят, что живут за два квартала от произошедшего и слышали взрыв даже там. На месте работают милиция, МЧС, медики. Также на месте работают взрывотехники. Не исключают, что взрыв может повториться. Всех людей просят отойти на большое расстояние от храма. Как известно, сегодня отмечают Крещение Руси.