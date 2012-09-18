Секретный агент справил малую нужду прямо за спиной Обамы

Охрана президента США Барака Обамы вновь попала в переплет. Один из ее агентов умудрился справить малую нужду во время публичного выступления Обамы на глазах у сотен зрителей в городе Цинциннати (штат Огайо).

Одному из присутствующих удалось сделать снимок, после чего кадры мгновенно облетели всю страну после того, как удачливый фотограф выложил в Твиттере.

Об этой выходке секретного агента сразу раструбили американские СМИ, в частности Dailymail.co.uk.

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«Мы проверяем подлинность этих снимков, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь секретной службы президента Эд Донован. - Мы не можем поверить в то, что наши сотрудники могли позволить себе такую ошибку».

По предположениям личных советников Барака Обамы, кадры могли быть подделаны для того, чтобы скомпрометировать работников службы охраны президента, замешанных в многочисленных скандалах.

Ранее «Главред» сообщал, что 7 апреля 9 военнослужащих и 11 агентов службы безопасности Обамы были отстранены от исполнения своих обязанностей. Инцидент произошел во время его визита в Колумбию для участия в саммите Америк. 20 человек из окружения Обамы были отправлены в США за то, что воспользовались услугами девушек легкого поведения.

Также напомним, что одна из представительниц древнейшей профессии публично заявила о том, что охранники отказались платить за ее услуги.

фото: twitter.com

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