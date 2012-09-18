В центре Луцка взорвался Mercedes

В центре Луцка на улице Градный спуск взорвался автомобиль Mercedes Sprinter, в котором находился один человек - 25-летний водитель.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Волынской области.
«В результате взрыва поврежден багажный отсек Mercedes Sprinter. Предварительная причина – неосторожное обращение с легковоспламеняющимися взрывоопасными веществами, возможно, порохом. Владелец автомобиля, он же потерпевший, сразу же был госпитализирован», – рассказал замначальника волынской милиции Александр Никитюк.
Также он сообщил, что в результате взрыва водитель получил ожоги второй и третьей степени и был госпитализирован.
В настоящее время пострадавший находится в Луцкой городской больнице.
«При осмотре места происшествия обнаружен ряд веществ. В дальнейшем будет проводиться доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых и будет установлена причина взрыва», – заявил следователь МВД Сергей Ткачук.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 16 сентября в центре Харькова киллеры расстреляли двоих бизнесменов.
Один из них погиб на месте, второму удалось уйти, несмотря на пулю в спину.
фото: УМВД Украины в Волынской области
Новости по теме:
В поезде Киев-Львов произошла массовая драка пассажиров
Под Киевом ревнивец с ножом гонял милицию по улице
В центре Харькова расстреляли двоих человек
Кровавый триллер в харьковском суде: истец с ножом напал на ответчика