В центре Луцка взорвался Mercedes

В центре Луцка на улице Градный спуск взорвался автомобиль Mercedes Sprinter, в котором находился один человек - 25-летний водитель.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Волынской области.

«В результате взрыва поврежден багажный отсек Mercedes Sprinter. Предварительная причина – неосторожное обращение с легковоспламеняющимися взрывоопасными веществами, возможно, порохом. Владелец автомобиля, он же потерпевший, сразу же был госпитализирован», – рассказал замначальника волынской милиции Александр Никитюк.

Также он сообщил, что в результате взрыва водитель получил ожоги второй и третьей степени и был госпитализирован.

В настоящее время пострадавший находится в Луцкой городской больнице.

«При осмотре места происшествия обнаружен ряд веществ. В дальнейшем будет проводиться доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых и будет установлена причина взрыва», – заявил следователь МВД Сергей Ткачук.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 16 сентября в центре Харькова киллеры расстреляли двоих бизнесменов.

Один из них погиб на месте, второму удалось уйти, несмотря на пулю в спину.

фото: УМВД Украины в Волынской области

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