В Киеве с инфарктом госпитализирован Леонид Броневой – СМИ

{1-} Известный актер театра и кино, Народный артист СССР, 83-летний Леонид Броневой сегодня, 18 сентября, госпитализирован в одну из киевских клиник с инфарктом.
Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщил «Корреспондент».
«Леонид Броневой поступил сегодня в Киевский Городской Центр Сердца с подозрением на инфаркт. Там провели обследование и установили диагноз – инфаркт миокарда», - сообщил источник.
По его словам, в настоящее время актер находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.
Актер известен множеством ролей, одна из самых известных – роль Мюллера в «17 мгновениях весны».
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 7 сентября в Киев с гастролями прибыл знаменитый московский театр «Ленком» во главе с Марком Захаровым. Одним из актеров театра является Леонид Броневой.
Фото: kino-teatr.ru
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