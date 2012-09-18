Луческу: сильная группа стимулирует «Шахтер» еще больше

{1-} Тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу заверил, что сильный состав группы Лиги чемпионов стимулирует игроков еще больше, сообщает football.ua.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в одну группу с дончанами попал победитель турнира прошлого года – лондонский «Челси», чемпион Италии – «Ювентус» и чемпион Дании – «Нордшелланд».
На традиционной предматчевой пресс-конференции перед матчем с «Нордшелландом» Луческу отметил, что игроки «Шахтера» очень переживали, что в прошлом сезоне не вышли из группы.
Также он напомнил, что кипрский АПОЭЛ, который стал победителем группы «никто не принимал во внимание, считая слабой командой, а они вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов».
«На таком уровне команды уже не делятся на сильные и слабые. Главное – не допустить таких ошибок в этом году», - подчеркнул Луческу.
Также он выразил уверенность, что в этом году «мы готовы выступить по-другому».
«Все это время я пытался настроить своих ребят и убедить их в том, что они могут выйти из группы Лиги чемпионов», - отметил Луческу.
Также он рассказал, что его команде «не совсем повезло с жеребьевкой», поскольку в соперники выпали такие именитые клубы, как английский «Челси» и итальянский «Ювентус». Однако тут же подчеркнул, что сильная группа «стимулирует нас еще больше».
«Мы верим в свои силы и наши возможности в этой Лиге чемпионов», - заверил наставник «Шахтера».
Луческу также подчеркнул, что в последнее время «Шахтер» стал «намного сильнее в плане своей инфраструктуры, клуб развивается».
«И это должно быть продемонстрировано в групповом этапе нынешней Лиги чемпионов. Имея за спиной такого президента, такой клуб, таких игроков и тренерский штаб, считаю, в этом году обязаны заявить о себе и сделать шаг вперед», - отметил Луческу.
По его словам, к матчу с датчанами готовятся все игроки «Шахтера», за исключением полузащитников Алексея Полянского и Василия Кобина.
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Луческу сравнил «Нордшелланд» с «Барселоной».
По словам наставника горняков, датская команда – «еще и очень дисциплинированная и тактически образованная».
«Поэтому ожидается весьма сложная игра», - заключил Луческу.
фото: shahta.org
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