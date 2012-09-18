Матч ПСЖ - «Динамо» начался атаками парижан

{1-} В первом матче Лиги чемпионов в Париже между ПСЖ и киевским «Динамо» начался первый тайм.
Парижане с первых секунд пошли в атаку, однажды нашу команду выручил вратарь Максим Коваль, который перевел мяч на угловой.
Напомним, команды начали игру в таких составах:
ПСЖ: Сиригу, Тьяго Силва, Алекс, Максвелл, Жалле (капитан), Менез, Маюйди, Шантом, Верратти, Пасторе, Ибрагимович.
Запасные: Душез (вратарь), Камара, Арман, Нене, Бодме, Лавецци, Гамейро
Тренер: Карло Анчелотти
«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик (капитан), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Идейе, Раффаэл
Запасные: Шовковский (вратарь), Бетао, Вукоевич, Гусев, Богданов, Нинкович, Мехмеди
Тренер: Юрий Семин
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