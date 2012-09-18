Матч ПСЖ - «Динамо» начался атаками парижан

{1-} В первом матче Лиги чемпионов в Париже между ПСЖ и киевским «Динамо» начался первый тайм.

Парижане с первых секунд пошли в атаку, однажды нашу команду выручил вратарь Максим Коваль, который перевел мяч на угловой.

Напомним, команды начали игру в таких составах:

ПСЖ: Сиригу, Тьяго Силва, Алекс, Максвелл, Жалле (капитан), Менез, Маюйди, Шантом, Верратти, Пасторе, Ибрагимович.

Запасные: Душез (вратарь), Камара, Арман, Нене, Бодме, Лавецци, Гамейро

Тренер: Карло Анчелотти

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик (капитан), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Идейе, Раффаэл

Запасные: Шовковский (вратарь), Бетао, Вукоевич, Гусев, Богданов, Нинкович, Мехмеди

Тренер: Юрий Семин

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