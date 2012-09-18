ПСЖ - «Динамо»: 1:0, Ибрагимович забил пенальти

{1-} В стартовом матче Лиги чемпионов между ПСЖ и киевским «Динамо» забит первый гол: после фола в штрафной арбитр на 19-й минуте назначил пенальти в ворота Коваля.
К «точке» подошел Златан Ибрагимович, который четко исполнил 11-метровый: Коваль и мяч легли по разным углам.
Напомним, команды начали игру в таких составах:
ПСЖ: Сиригу, Тьяго Силва, Алекс, Максвелл, Жалле (капитан), Менез, Маюйди, Шантом, Верратти, Пасторе, Ибрагимович.
Запасные: Душез (вратарь), Камара, Арман, Нене, Бодме, Лавецци, Гамейро
Тренер: Карло Анчелотти
«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик (капитан), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Идейе, Раффаэл
Запасные: Шовковский (вратарь), Бетао, Вукоевич, Гусев, Богданов, Нинкович, Мехмеди
Тренер: Юрий Семин
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