ПСЖ - «Динамо»: 1:0, Ибрагимович забил пенальти

{1-} В стартовом матче Лиги чемпионов между ПСЖ и киевским «Динамо» забит первый гол: после фола в штрафной арбитр на 19-й минуте назначил пенальти в ворота Коваля.

К «точке» подошел Златан Ибрагимович, который четко исполнил 11-метровый: Коваль и мяч легли по разным углам.

Напомним, команды начали игру в таких составах:

ПСЖ: Сиригу, Тьяго Силва, Алекс, Максвелл, Жалле (капитан), Менез, Маюйди, Шантом, Верратти, Пасторе, Ибрагимович.

Запасные: Душез (вратарь), Камара, Арман, Нене, Бодме, Лавецци, Гамейро

Тренер: Карло Анчелотти

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик (капитан), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Идейе, Раффаэл

Запасные: Шовковский (вратарь), Бетао, Вукоевич, Гусев, Богданов, Нинкович, Мехмеди

Тренер: Юрий Семин

Новости по теме:

Матч ПСЖ – «Динамо»: встреча старых знакомых

Букмекеры назвали фаворита матча ПСЖ с киевским «Динамо»

«Динамо» проиграет ПСЖ: прогнозы специалистов

Суркис рассказал о мотивации «Динамо» на матч с ПСЖ

Звезда ПСЖ рассказал об ожиданиях на матч с «Динамо»