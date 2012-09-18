ПСЖ забивает «Динамо» второй, и третий гол: опубликовано видео

{1-} Киевское «Динамо» пропустило второй мяч в стартовой игре Лиги чемпионов с местным ПСЖ.
Атака парижан, в которой Максим Коваль проявил чудеса реакции, закончилась угловым.
Стандарт закончился паникой киевлян в штрафной, мяч отскочил к Тиаго Силве, центральному защитнику ПСЖ, который с нескольких метров вколотил мяч в ворота Коваля.
Счет 2:0 уже на 29-й минуте встречи.
Спустя четыре минуты «Динамо» испытало настоящий шок - на 33-й минуте киевляне пропустили третий гол.
После очередного углового другой защитник ПСЖ - Алекс, сильно пробил из-под Тайво - 3:0.
Отметим, действия киевлян отличаются необычной растерянностью и большим количеством брака.
На 33-й минуте киевляне уступают со счетом 3:0.
Напомним, первый мяч «Динамо» с пенальти забил Ибрагимович.
Также напомним - команды начали игру в таких составах:
ПСЖ: Сиригу, Тьяго Силва, Алекс, Максвелл, Жалле (капитан), Менез, Маюйди, Шантом, Верратти, Пасторе, Ибрагимович.
Запасные: Душез (вратарь), Камара, Арман, Нене, Бодме, Лавецци, Гамейро
Тренер: Карло Анчелотти
«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик (капитан), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Идейе, Раффаэл
Запасные: Шовковский (вратарь), Бетао, Вукоевич, Гусев, Богданов, Нинкович, Мехмеди
Тренер: Юрий Семин
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