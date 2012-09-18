ПСЖ забивает «Динамо» второй, и третий гол: опубликовано видео

{1-} Киевское «Динамо» пропустило второй мяч в стартовой игре Лиги чемпионов с местным ПСЖ.

Атака парижан, в которой Максим Коваль проявил чудеса реакции, закончилась угловым.

Стандарт закончился паникой киевлян в штрафной, мяч отскочил к Тиаго Силве, центральному защитнику ПСЖ, который с нескольких метров вколотил мяч в ворота Коваля.

Счет 2:0 уже на 29-й минуте встречи.

Спустя четыре минуты «Динамо» испытало настоящий шок - на 33-й минуте киевляне пропустили третий гол.

После очередного углового другой защитник ПСЖ - Алекс, сильно пробил из-под Тайво - 3:0.

Отметим, действия киевлян отличаются необычной растерянностью и большим количеством брака.

На 33-й минуте киевляне уступают со счетом 3:0.

Напомним, первый мяч «Динамо» с пенальти забил Ибрагимович.

Также напомним - команды начали игру в таких составах:

ПСЖ: Сиригу, Тьяго Силва, Алекс, Максвелл, Жалле (капитан), Менез, Маюйди, Шантом, Верратти, Пасторе, Ибрагимович.

Запасные: Душез (вратарь), Камара, Арман, Нене, Бодме, Лавецци, Гамейро

Тренер: Карло Анчелотти

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик (капитан), Тайво, Хачериди, Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар, Идейе, Раффаэл

Запасные: Шовковский (вратарь), Бетао, Вукоевич, Гусев, Богданов, Нинкович, Мехмеди

Тренер: Юрий Семин

Новости по теме:

Матч ПСЖ – «Динамо»: встреча старых знакомых

Букмекеры назвали фаворита матча ПСЖ с киевским «Динамо»

«Динамо» проиграет ПСЖ: прогнозы специалистов

Суркис рассказал о мотивации «Динамо» на матч с ПСЖ

Звезда ПСЖ рассказал об ожиданиях на матч с «Динамо»