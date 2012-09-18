Рада позволила НБУ установить предел расчета наличными

{1-} Верховная Рада разрешила Национальному банку устанавливать предельные суммы расчетов наличными.

Законопроект в целом поддержали 270 депутатов, сообщает официальный сайт Рады.

«Предоставить Национальному банку право устанавливать предельные суммы расчетов наличными для физических и юридических лиц, а также для физлиц-предпринимателей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, Рада позволила платежным системам работать в Украине только после их регистрации в порядке, установленном НБУ.

Также Нацбанк сможет определять направления развития современных электронных банковских технологий, контролировать создание электронных платежных инструментов, платежных систем и средств защиты банковской информации, устанавливать предельные суммы расчетов наличными для физических и юридических лиц, а также для лиц-предпринимателей.

Кроме того, законопроект предусматривает штрафа в размере 8,5 тысяч гривен – 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – за ограничение или отказ в реализации права потребителя оплачивать покупки в торговых точках при помощи электронных платежных средств.

Контроль за наличием у предпринимателей платежных терминалов возлагается на Государственную налоговую службу.

Законопроект также предоставляет Налоговой право осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде 21 июня.

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