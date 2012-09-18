В Словакии запретили чешский алкоголь

{1-}Власти Словакии заявили о запрете на ввоз и продажу чешского алкоголя из-за серии отравлений спиртным с летальным исходом, сообщает Agence France-Presse.
Запрет вступит в силу 18 сентября в 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Между тем, Словакия импортирует четверть алкогольной продукции Чехии, сообщает Лента.ру.
В Словакии 17 августа госпитализированы восемь человек из-за отравления метанолом.
Напомним, жертвами отравления алкоголем, содержащим метанол, стали, по данным Prague Daily Monitor, 22 человека. Более 30 человек находятся в больнице. Большинство пострадавших - жители Чехии, однако сообщалось также об отравлениях в Польше и Словакии.
14 сентября в Чехии было запрещено распространять алкоголь крепче 20 градусов. Мораторий введен на время расследования до выяснения источника отравленного спиртного и, по словам представителя министерства здравоохранения, возможно, будет действовать несколько месяцев. За его нарушение введен штраф в размере трех миллионов крон (около 160 тысяч долларов).
Два дня спустя, 16 сентября, месячный мораторий на произведенное в Чехии спиртное, за исключением вина и пива, ввела Польша.
В ходе расследования в Чехии арестовано 22 человека по подозрению в распространении отравленного алкоголя. По версии чешского союза производителей и импортеров спиртных напитков, виновники могут также проживать в Польше. Польская полиция эту информацию не подтвердила.
Ущерб от прекращения продажи алкоголя только внутри страны министерство финансов Чехии оценивает приблизительно в 40 миллиардов долларов за месяц.
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