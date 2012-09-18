В Словакии запретили чешский алкоголь

{1-}Власти Словакии заявили о запрете на ввоз и продажу чешского алкоголя из-за серии отравлений спиртным с летальным исходом, сообщает Agence France-Presse.

Запрет вступит в силу 18 сентября в 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Между тем, Словакия импортирует четверть алкогольной продукции Чехии, сообщает Лента.ру.

В Словакии 17 августа госпитализированы восемь человек из-за отравления метанолом.

Напомним, жертвами отравления алкоголем, содержащим метанол, стали, по данным Prague Daily Monitor, 22 человека. Более 30 человек находятся в больнице. Большинство пострадавших - жители Чехии, однако сообщалось также об отравлениях в Польше и Словакии.