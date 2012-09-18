В матче с «Динамо» Ибрагимович установил рекорд Лиги чемпионов

{1-}Нападающий «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович, вышедший в основном составе на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо», установил своеобразный рекорд турнира, сообщает sportbox.ru со ссылкой на France Football.

Команда Карло Анчелотти стала для 30-летнего капитана сборной Швеции уже шестой в карьере, с которой он принимает участие в матчах главного европейского клубного турнира. Помимо парижан, Ибрагимович играл в Лиге чемпионов за голландский «Аякс», итальянские «Ювентус», «Интер» и «Милан», а также испанскую «Барселону».

Встреча с командой Юрия Семина стала для нападающего 87-й в турнире. Отметим, что на его счету 28 забитых мячей.

Напомним, сегодня в Париже проходит матч группового этапа Лиги чемпионов между Киевским Динамо и ПСЖ.

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