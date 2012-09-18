ПСЖ позволил «Динамо» гол престижа и тут же добил: видео голов

{1-} В матче Лиги чемпионов с ПСЖ киевское «Динамо» смогло забить «гол престижа».

Стараниями Брауна Идейе гости получили право на угловой.

Подача Мигеля Велозу, к мячу никто не дотронулся, и он залетел в ворота – на 86-й минуте счет 3:1.

К сожалению, радовались динамовцы недолго – пять минут.

На 91-й минуте Нене отдал передачу, за которой, как зачарованные, следили трое украинских защитников, и Хавьер Пасторе забил четвертый мяч.

Четвертый мяч в ворота Коваля был последним в матче - 4:1, фиаско киевлян на старте Лиги чемпионов.

Команды отыграли матч в таких составах:

ПСЖ – «Динамо» К 4:1

Голы: Ибрахимович, 19 (с пенальти), Тиаго Силва, 29, Алекс, 32, Пасторе, 90+1 - Велозу, 86

ПСЖ: Сиригу, Жалле, Тиаго Силва (Камара, 82), Алекс, Максвелл, Матуйди, Верратти, Шантом, Пасторе, Менез (Нене, 76), Ибрахимович (Лавесси, 71)

«Динамо» К: Коваль, Данило Силва (Камара, 80), Михалик (Бетао, 46), Хачериди, Тайво, Гармаш (Вукоевич, 53), Велозу, Раффаэль, Кранчар (Гусев, 76), Ярмоленко, Идейе



Предупреждение: Нене

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