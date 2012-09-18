ПСЖ разгромил «Динамо»: 4:1, без шансов

{1-} В Париже состоялся стартовый матч Лиги чемпионов в группе А: местный ПСЖ разбил киевское «Динамо» - 4:1, без всяких шансов для гостей.
Уже на 33-й минуте счет в матче был разгромный - французы вели 3:0.
Отметим, что игра киевлян не позволяла надеяться не только на ничью, а даже на «гол престижа».
Первый мяч был забит шведским легионером: Златан Ибрагимович на 18-й минуте четко реализовал пенальти.
Вторым голом на 29-й минуте отличился – Тьяго Силва после розыгрыша углового.
Третий мяч динамовцы пропустили также после розыгрыша углового – на 33-й минуте Алекс вколотил третий мяч.
«Динамо» все же смогло организовать «гол престижа» - на 86-й минуте после углового Мигеля Велозу мяч, никого не коснувшись, влетел в ворота – 3:1.
К сожалению, парижане тут же расставили все точки над «і» - Хавьер Пасторе установил окончательный счет – 4:1.
ПСЖ – «Динамо» К 4:1
Голы: Ибрагимович, 19 (с пенальти), Тиаго Силва, 29, Алекс, 32, Пасторе, 90+1 - Велозу, 86
ПСЖ: Сиригу, Жалле, Тиаго Силва (Камара, 82), Алекс, Максвелл, Матуйди, Верратти, Шантом, Пасторе, Менез (Нене, 76), Ибрахимович (Лавесси, 71)
«Динамо» К: Коваль, Данило Силва (Камара, 80), Михалик (Бетао, 46), Хачериди, Тайво, Гармаш (Вукоевич, 53), Велозу, Раффаэль, Кранчар (Гусев, 76), Ярмоленко, Идейе
Предупреждение: Нене
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