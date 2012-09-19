Анчелотти доволен игрой ПСЖ

{1-}Главный тренер ПСЖ Карло Анчелотти назвал победу своих подопечных в матче группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо" хорошим стартом, сообщает Чемпионат.com.

"Хороший старт для нашей команды. Мы показали хорошую игру и добились необходимого результата, что придаст нам уверенности в будущем. Мы хорошо сыграли и в обороне, и в атаке, но впереди еще пять игр.

Я очень рад, что мы хорошо сыграли в центре поля и не допускали огрехов в обороне. Надеюсь, в субботу сможет сыграть Сахо, ведь нам надо проводить ротацию".

Напомним, что Динамо во вторник было разгромлено ПСЖ со счетом 1:4.

фото: footballerworld.com

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