В Мексике взорвалось газохранилище, погибли 26 человек

На предприятии мексиканской государственной нефтяной компании "Pemex" 18 сентября произошел взрыв газа, погибли 26 человек.
Взрыв произошел в городе Рейноса, в северо-восточном штате Тамаулипас. По предварительным данным, взорвалось и загорелось газохранилище, пишет Интерфакс-Украина.
К месту инцидента прибыли пожарные и спасательные службы. Пожар удалось локализовать и взять ситуацию под контроль.
По данным СМИ, что генеральный директор "Pemex" Хуан Суарес Коппель уже прибыл к месту происшествия и облетел район пожара на вертолете.
Напомним, в конце августа на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Венесуэлы произошел взрыв. Пострадало 19 человек.
Катастрофа, которая произошла в городе Амуай, нанесла существенный ущерб жилым домам в населенном пункте.
фото: vesti.ru
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