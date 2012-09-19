Элитному сутенеру грозит до 7 лет тюрьмы

{1-}В Киеве правоохранители задержали элитного сутенера. Клиентам 38-летний мужчина предлагал только лучших жриц любви, сообщает ТСН.

Под опекой сутенера находились около сотни девушек. Стоимость их услуг начиналась от тысячи долларов. У задержанного милиция изъяла несколько единиц холодного оружия и боеприпасы. Также выяснили, что кроме сутенерства, он еще торговал людьми. Суд уже принял решение о его аресте.

Только за сутенерство мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее «Главред» сообщал, что в Сумах за торговлю людьми пять участников организованной преступной группировки получили сроки от 3 до 10,5 лет. Они продали в бордели Кипра Ливана 30 местных жительниц, за что получили 100 тыс. долл.

фото: f5.ru; видео: tsn.ua

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