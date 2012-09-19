Смайлик празднует свое 30-летие

{1-}Одному из самых распространенных в сфере телекоммуникаций символу - смайлику - 19 сентября исполнилось 30 лет.

В этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона в городе Питтсбург (США, штат Пенсильвания) Скотт Фалман впервые отправил символизирующее эмоцию электронное сообщение-пиктограмму, пишут Вести.ру.

Она состояла из идущих подряд символов - двоеточие, дефис и закрывающаяся скобка [ :-) ]. Письмо, прошедшее по университетской сети, предназначалось коллегам-преподавателям. Так в компьютерном лексиконе впервые появилось "улыбающееся лицо".

Электронное письмо Скотта Фалмана было кратким и информативным: "Предлагаю, чтобы следующая пиктограмма символизировала радость: :-) Смотри конец предложения". Профессор предложил также пиктограмму из символов :-(, которая первое время использовалась исключительно для обозначения особо важных частей в текстах сообщений. Компьютерные пользователи ныне употребляют ее, чтобы сообщить о своем плохом настроении.

В середине 90-х годов XX века дуэт веселого и грустного смайликов перестал удовлетворять потребности людей, активно использующих Интернет и мобильные телефоны, и в Сети появились многочисленные варианты эмотиконов, как называют популярные пиктограммы специалисты в области электронных технологий.

Смайлики, понятные людям, говорящим на разных языках, практически сразу же перекочевали из Интернета в программы отправки СМС-сообщений.

Несмотря на то, что на сегодняшний день прогресс в электронных технологиях позволяет визуально обмениваться эмоциями с собеседником в режиме реального времени, смайликиостаются чрезвычайно популярными у компьютерных пользователей и владельцев смартфонов.

Эксперты говорят, что 30 лет - это младенческий возраст для них, и процесс совершенствования смайликов будет продолжаться параллельно развитию компьютерной техники.

Точная дата рождения смайлика была установлена в 2002 году, когда историческая переписка Скотта Фалмана с коллегами была обнаружена в архивах Университета Карнеги-Меллона.

фото: livestory.com.ua

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