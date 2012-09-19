В Крыму двое ялтинцев устроили кровавую дуэль из-за девушки

{1-}В Ялта на почве ревности двое мужчин устроили драку с применением холодного оружия, сообщили в ГУ МВД Украины в АРК.

Как сообщили в пресс-службе, днем ранее молодые люди выпивали, в какой-то момент 22-летний горожанин стал претендовать на внимание девушки 17-летнего собутыльника.

"Он стал оказывать барышне знаки внимания, ухаживать за ней, что не понравилось ее парню. По словам 17-летнего подозреваемого, пострадавший пытался "отбить" у него девушку и унизить его, это настолько возмутило юношу, что соперники договорились встретиться на следующий день, чтобы выяснить отношения", - рассказали в милиции.

"Дуэль" быстро переросла в банальную поножовщину, в результате которой 17-летний парень нанес сопернику колото-резаные ранения в область грудной клетки и ранил в ягодицу приятеля пострадавшего.

Ранения оказались не смертельными, и медикам удалось спасти молодого человека.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины - покушение на убийство. Юноше грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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