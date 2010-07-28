При взрыве храма в Запорожье пострадали 9 человек

В Запорожье в результате взрыва в Свято-Покровском храме Украинской православной церкви Московского патриархата пострадали 9 человек. Сообщение о взрыве поступило на 101 сегодня в 16.26, информирует УНИАН. Как сообщила помощник начальника управления Юлия Барышева, «в результате взрыва в храме пострадали 9 человек, один из которых - «матушка». Она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение. Еще 8 человек получили повреждения, предварительно квалифицированные медиками как «легкой степени тяжести». Несколько лет назад в Хортицком районе города при загадочных обстоятельствах произошел пожар в храме УПЦ Киевского патриархата. Тогда серьезно никто не пострадал.