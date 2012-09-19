Старт Лиги чемпионов: обзор всех матчей

{1-} Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 18 сентября. Центральный матч для украинских болельщиков прошел в Париже: в группе А встречались ПСЖ и киевское «Динамо».

ПСЖ не оставил шансов нашему клубу - украинский клуб разгромлен со счетом 4:1

ВИДЕО голов смотрите ЗДЕСЬ.

Голы: Ибрахимович, 19(пен.), Тиаго Силва, 29, Алекс, 32, Пасторе, 90+1 - Велозу, 87.

Обзор матча:

В другом матче загребское «Динамо» проиграло «Порту» - 0:2

Голы: Лучо Гонсалез, 42, Дефур, 91.

В группе В лондонский «Арсенал» добыл волевую победу во Франции

«Монпелье» – «Арсенал» 1:2

В другом матче «Олимпиакос» уступил «Шальке-04».

В группе С испанская «Малага» разгромила питерский «Зенит» 3:0

В игре «Милан» - «Андерлехт» зрители не увидели голов – 0:0

В группе D

«Боруссия» минимально обыграла «Аякс» 1:0.

А мадридский «Реал» зрелищно обыграл «Манчестер Сити» 3:2

Фото, видео: video.yandex.ru

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