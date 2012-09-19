В России при столкновении внедорожника и "девятки" пострадали два украинца

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В России в аварии пострадали два украинца. Всего в результате столкновения двух легковых машин госпитализированы восемь человек, среди которых двое - граждане Украины, сообщил источник в экстренных службах края, пишет Интерфакс-Украина.

По данным собеседника, авария произошла в Ипатовском районе Ставропольского края на 476-м км автодороги Ставрополь-Астрахань.

"В результате лобового столкновения автомашины "Нива" и "ВАЗ-2109" пострадали восемь человек: трое - из внедорожника, и пятеро - из "девятки", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что граждане Украины ехали в машине "ВАЗ-2109".

Напомним, 8 сентября, в Псковской области РФ произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины. Пострадали 8 человек.

На 59-м км автодороги Порхов–Успенье в Дедовичском районе 34-летний водитель Mercedes Sprinter на закруглении дороги выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокинулся.

фото: ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

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