На Прикарпатье аварийно сел самолет: пилот исчез

{1-}На Ивано-Франковщине в селе Черганивка, прилегающему к Косову, аварийно приземлился двухместный самолет, пилот исчез, сообщает пресс-служба МЧС.

"Пилот с места происшествия исчез, потерпевшие не выявлены. В результате аварийного приземления воздушное судно получило незначительные механические повреждения. Его владелец, время и причина осуществления аварийной посадки устанавливаются", - говорится в сообщении.

Работники пожарно-спасательной службы на месте события провели ряд мероприятий для предотвращения возгорания, к работам привлекались 5 человек личного состава и 1 автоцистерна.

Сотрудники Косовского райуправления проводят следственные действия.

Как сообщал «Главред», 17 сентября под Запорожьем разбился легкий экспериментальный самолет «Аист», который проходил испытания перед сертификацией.

В аварии погибли два человека – летчик и механик, жители Запорожья и Днепропетровска.

фото: ukrboard.com.ua

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