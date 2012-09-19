Ибрагимович: мы не оставили шансов «Динамо»

{1-} Нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович после матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов поделился своими впечатлениями о победе.

Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

«Поединок с «Динамо» мы провели на чрезвычайно высоком уровне. Было важно стартовать с победы, и мы это сделали, не оставив сопернику шансов», - заявил Ибрагимович.

По его словам, результат матча стал следствием высокого уровня игры.

«Как для клуба, который 8 лет не играл в Лиге чемпионов, мы показали хороший результат. Во второй половине скорости на поле заметно упали, но для этого была вполне очевидная причина», - уверен швед.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в стартовом поединке Лиги чемпионов в Париже местный ПСЖ разгромил киевское «Динамо» 4:1.

Один из голов забил шведский легионер, который в этом матче установил рекорд Лиги чемпионов.

Фото: psg.fr

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