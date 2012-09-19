«Динамовцы» рассказали, на что надеются после разгрома от ПСЖ

{1-} Игроки киевского «Динамо» после разгрома от ПСЖ на старте Лиги чемпионов рассказали о своих впечатлениях и надеждах на будущее в турнире.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник «Динамо» Мигел Велозу надеется на выход из группы в следующий раунд Лиги чемпионов.

«Мы хотим пробиться в следующую стадию Лиги чемпионов, ведь этот турнир на порядок выше Лиги Европы. Мы жаждем побеждать, потому с уверенностью могу сказать, что оставшиеся пять матчей мы проведем гораздо лучше», - заверил он.

В то же время португалец отметил, что ПСЖ провел отличный матч.

«Парижане активно начали игру, забили быстрый гол с пенальти. Затем сумели отличиться еще дважды. Нам было очень непросто. ПСЖ – хорошая команды. Они уверенно выполнили свою работу», - заявил Велозу.

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Также он напомнил, что киевляне дважды пропускали после розыгрыша угловых и подчеркнул необходимость больше работать над этим компонентом игры.

Велозу рассказал о забитом им голе: «Как я забил? Моей целью было направить мяч в штрафную на игроков группы атаки, которые и должны забивать. Случилось же, что я попал в ворота. Какие эмоции испытываю? Не чувствую какого-то счастья, ведь для меня важен результат команды. А мы, к огромному сожалению, уступили».

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{2-} В свою очередь, хорватский полузащитник «Динамо» Нико Кранчар рассказал о своих впечатлениях от разгромна в Париже.

«Считаю, что мы дали слишком много пространства Пасторе и Ибрагимовичу, игрокам очень высокого уровня и индивидуального мастерства, которые не раз имели возможность забить», - отметил хорват.

Также он заверил, что подготовка «Динамо» к матчу с ПСЖ велась целенаправленно.

«Конечно, мы готовились, но случился пенальти, а вслед за ним еще два мяча наподобие тех, которые в недавнем поединке забил нам «Шахтер». А вернуть утраченные позиции, когда уступаешь со счетом 0:3, очень непросто», - отметил Кранчар.

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«Мое мнение – все команды, которые приедут в Париж играть с ПСЖ, потерпят поражение. Эта команда – безусловный фаворит группы А, ведь нынешним летом они приобрели очень много квалифицированных исполнителей. Что же касается нас, то мы обязаны побеждать в следующем матче, в котором дома будем принимать загребское «Динамо». Важно сделать правильные выводы из этого поражения и стараться побеждать в следующих матчах. Нельзя опускать голову, а нужно просто продолжать играть в футбол», - отметил хорват.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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